La Dirección de Tránsito de Bucaramanga expidió la resolución 458 de 2026, con la que restringe la circulación de motocicletas con parrillero desde las 10:00 de la noche de este jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto, como parte de las medidas especiales de seguridad por la posesión del presidente Abelardo De la Espriella.Ante la alerta nacional y en apoyo de la seguridad de Bucaramanga con motivo de la posesión presidencial, la Dirección de Tránsito de la ciudad anunció una nueva medida para reforzar la seguridad.Mediante la Resolución 458 de 2026, la autoridad de movilidad restringió la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) durante más de 30 horas.La restricción comenzará a las 10:00 p. m. de este jueves 6 de agosto y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto, con el propósito de contribuir a la conservación del orden público antes, durante y después de la ceremonia de posesión del presidente Abelardo De la Espriella.La decisión se suma a las medidas adoptadas por las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana, entre ellas la ley seca y otras restricciones de movilidad, en respuesta a la alerta nacional de seguridad emitida para la jornada del 7 de agosto.La Dirección de Tránsito advirtió que durante la vigencia de la medida se realizarán operativos de control en distintos puntos de la ciudad para verificar su cumplimiento e hizo un llamado a los motociclistas a programar sus desplazamientos