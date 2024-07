Sigue búsqueda de restos de víctimas en masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja

LaUnidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas intervendrá el cementerio del corregimiento de San Rafael de Lebrija en Rionegro, Santander, para determinar si hay restos de víctima de masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

Como parte del proceso de búsqueda de personas desaparecidas durante la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander, un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se desplazó hasta la vereda La Muzanda, en el municipio de Rionegro en busca de víctimas.

La información recopilada indicaba la existencia de cinco puntos con anomalías en el terreno que podrían corresponder a sepulturas. Para realizar el proceso de excavación de estas anomalías, la UBPD se trasladó al sitio en compañía de familiares del Colectivo del 16 de Mayo quienes acompañaron la jornada, compartiendo diálogos, historias y recuerdos del arduo proceso de búsqueda de sus seres queridos.

En la jornada participaron antropólogas, criminalistas, un topógrafo y un técnico forense junto con una cuadrilla de obreros, quienes intervinieron un polígono de 312 metros cuadrados previamente estudiado mediante geofísica.

"Nos vamos desilusionadas porque no se encontró nada, pero al mismo tiempo tranquilas porque ya sabemos que no están aquí. No pararemos de buscarlos", expresó Luz Almanza Suárez, lideresa del Colectivo 16 de Mayo, quien busca a su compañero desaparecido.

Durante el desplazamiento, también se llevaron a cabo acciones pedagógicas en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, en Rionegro. Estas actividades, realizadas con el párroco del corregimiento y la inspección de Policía, tuvieron como objetivo informar a la población sobre el mandato de la UBPD y las acciones en curso.

La unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó la intervención del cementerio del corregimiento San Rafael de Lebrija en Rionegro, con el fin de determinar si en este sitio fueron enterrados los cuerpos de los desaparecidos de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja cuando paramilitares llegaron a la zona nororiental, asesinaron a siete personas y desaparecieron a otras 25, de las cuales una semana después se supo que fueron asesinadas.

La UBPD y los familiares de los desaparecidos continúan su labor incansable en la búsqueda de la verdad y la justicia, esperando que un día puedan encontrar a sus seres queridos y cerrar un doloroso capítulo de sus vidas.