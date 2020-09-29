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Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
Nación

Buscan sancionar funcionarios que retrasen búsqueda de personas desaparecidos

La Escombrera
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Finaliza quinta fase de búsqueda de cuerpos en La Escombrera: siguiente iniciaría en septiembre

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Guardacostas de San Andrés y Providencia
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Buscan a pescador desaparecido tras naufragio cerca de Providencia

Desaparecido en el Parque Tayrona
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Continúa búsqueda de turista alemán desaparecido en el Parque Tayrona: tiene 22 años

Andrés Camilo Peláez, un ingeniero forestal que desapareció el 4 de abril de 2022
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Capturan otro presunto implicado en la desaparición de Andrés Camilo Peláez en el norte de Antioquia

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Mujer cumple ocho días desaparecida en Bucaramanga: cuidaba a familiar en el HUS

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Tras más de una semana encontraron sin vida a mujer paisa desaparecida en Ciudad de México

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Antioquia

Unidad de Búsqueda inició intervención en cementerio de Donmatías para buscar desaparecidos

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