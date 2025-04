Violenta retaliación en La Mesa: motociclistas atacaron a conductor tras choque en caravana

Un violento altercado entre un conductor y un grupo de motociclistas se registró en el municipio deLa Mesa, Cundinamarca , que repercutió en graves daños materiales y físicos. El hecho, denunciado en las primeras horas de la madrugada de este lunes, ha encendido las alarmas sobre el comportamiento de algunos grupos de moteros en las vías del departamento, según informó el Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol.

Según el relato de la víctima, identificada como un conductor de un vehículo particular que se dedica a realizar domicilios, el incidente ocurrió cuando transitaba por la autopista en medio de una fuerte lluvia. En medio de la baja visibilidad, el hombre habría impactado sin intención a uno de los motociclistas que formaba parte de una numerosa rodada proveniente de Bogotá.

Moteros golpearon carro en La Mesa, Cundinamarca Foto: captura de video Noticias Caracol

Inmediatamente después del accidente, el conductor detuvo su auto con la intención de auxiliar al afectado y solucionar el percance de manera pacífica. Sin embargo, en lugar de dialogar, cerca de 30 moteros rodearon su vehículo y comenzaron una violenta agresión contra él y su automóvil.

La denuncia

En declaraciones a Blu Radio, el conductor narró con indignación cómo los motociclistas lo atacaron: "Bajarme, solucionar, hablar con ellos, pero no me dejan bajar y empiezan contra el carro, rompiendo vidrios, ventanas, puertas… Me robaron el celular, la plata que tenía, las llaves del carro. La comunidad vio que nos estaban maltratando, nos cogieron a patadas entre 30 personas".

Publicidad

Además de los daños materiales, el hombre sufrió lesiones en todo el cuerpo. Su vehículo, herramienta de trabajo desde hace cuatro meses, quedó totalmente destruido. El afectado aseguró que estos grupos se han vuelto recurrentes en la zona y pidió una investigación urgente por parte de las autoridades.

¿Bandas de vándalos o rodadas incontrolables?

El conductor no dudó en calificar a los agresores como "vándalos", debido a la magnitud del ataque. Según su testimonio, no es la primera vez que ocurren este tipo de enfrentamientos en La Mesa, donde los moteros se respaldan entre sí para actuar con impunidad.

Este caso reabre el debate sobre la regulación de las rodadas masivas de motociclistas, que en ocasiones derivan en caos vial y violencia. Las autoridades de Cundinamarca y Bogotá han sido alertadas para investigar si estos grupos están involucrados en otros actos delictivos.

Llamado a las autoridades

El afectado hizo un enérgico llamado a la Policía de Cundinamarca y a la Policía Metropolitana de Bogotá para que incrementen los operativos de control en estas carreteras, especialmente durante las madrugadas, cuando se realizan estas rodadas.

Publicidad

Mientras tanto, el conductor deberá asumir los costos de las reparaciones de su vehículo y recuperarse de las lesiones, en un caso que evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante actos de violencia vial.