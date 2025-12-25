En vivo
Blu Radio  / Nación  / Defensoría y Vicepresidencia piden el cese de choques entre guerrillas en el Catatumbo

Defensoría y Vicepresidencia piden el cese de choques entre guerrillas en el Catatumbo

Al menos 250 personas del Catatumbo abandonaron sus viviendas en las últimas horas.

La violencia en el Catatumbo en el 2025
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

