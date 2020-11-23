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Blu Radio  / Conflicto armado en Colombia

Conflicto armado en Colombia

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Cuerpos de personas no identificadas recuperados en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila.
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Diez militares que comparecen ante la JEP apoyaron la recuperación de 54 cuerpos en Huila

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En Urabá, y 20 años después, la JEP entregó a sus familias los cuerpos de tres desaparecidos

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"Las ZUT fuerzan avances a los que nunca se llegó en ninguna mesa”: análisis de la FIP

Presuntos integrantes del ELN en Arauca
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Operativo en Arauca dejó 2 presuntos integrantes del ELN muertos, 6 capturados y un menor rescatado

Hostigamiento contra la Policía en Calima El Darién deja dos uniformados muertos
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Ofrecen recompensa por ataque que dejó dos policías muertos y dos heridos en Calima El Darién, Valle

Ataque con drones.
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Tragedia en Tibú en el Catatumbo: ataque con dron deja un menor fallecido y varios heridos

Incautación para atentados sobre río Micay, Cauca
Elecciones Colombia 2026

Hallan 13 drones y 350 kilos de explosivos para atentados en río Micay, Cauca, de cara a elecciones

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Antioquia

Encuentran sin vida a la cuarta persona secuestrada por disidencias Farc en Remedios, Antioquia

Había sobrevivido a un secuestro y en las últimas horas fue asesinada por hombres armados
Pacífico

Asesinan a funcionaria de la Alcaldía de Suárez y de la Defensa Civil cuando llegaba a su casa

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Santanderes

Familia recibió restos de menor hallado en cementerio de Bucaramanga; fue reclutado

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