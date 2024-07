Que se construya sobre lo construido: exconsejero Emilio Archila sobre acuerdo de paz

El presidente Gustavo Petro estará este jueves asistiendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, para el informe trimestral de cómo ha venido avanzando el acuerdo de paz en el país.

En una entrevista con Blu Radio, Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación del acuerdo de paz en Colombia, ofreció un análisis profundo y detallado de la implementación del acuerdo y los desafíos que enfrenta el país en este proceso.

Archila destacó la importancia de trabajar de manera continua en la implementación del acuerdo, señalando que los temas de víctimas, sustitución de cultivos, reincorporación y reforma rural integral requieren más tiempo que el período de cuatro años de cada presidente.

Sin embargo, resaltó la necesidad de construir sobre lo ya avanzado y evitar empezar de cero en cada administración, de lo contrario, cuatro años no van a alcanzar.

"Lo que lo que estamos desaprovechando es que si se pretende empezar de cero, si se pretende no recoger y lo muchísimo que avanzamos durante la administración del presidente Duque, si no se toman las planea detalladas que estaban previstas en los acuerdos y que nosotros dejamos, dejamos listas, pues no van a alcanzar 4 años, no van a alcanzar 8, no van a alcanzar 16 ni 100", detalló Archila.

El exconsejero también se refirió sobre la eliminación de la Consejería para la Consolidación y Estabilización del acuerdo de paz, afirmando que esta institucionalidad robusta fue diseñada para coordinar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

La desarticulación de esta arquitectura institucional ha generado dificultades en la implementación y coordinación de los diferentes proyectos y entidades involucradas en el acuerdo, ya que "la Consejería era circunstancial. Era el resultado de un diseño institucional muy detallado".

Asimismo, Archila expresó su optimismo y espera que se renueve el compromiso de cumplir con el acuerdo como estaba contemplado, aprovechando lo construido y avanzando en los temas que el país necesita abordar.

También mencionó la importancia de mantener el enfoque en la justicia transicional y evitar diferir los temas necesarios bajo el rótulo de paz total.

"Si uno a los acuerdos le elimina hacia un lado el tema de la justicia transicional, a la cual apoyamos decididamente en la administración del presidente Duque, y mira los demás propósitos que están ahí contemplados esos son temas que el país siempre ha sabido que tiene que hacer", expresó.

Finalmente, Archila hizo una reflexión sobre el incidente en Miravalle, Caquetá, donde un grupo de excombatientes y sus familias fueron amenazados por las disidencias de las Farc, y destacó la importancia de garantizar la seguridad en las zonas de implementación.

Cuando llegó el momento en que los espacios territoriales ya no iban a tener más ese carácter jurídico, nosotros hicimos el análisis de uno a uno para ver cuáles podían mantenerse y cuáles no podían mantenerse por temas de ordenamiento territorial, por temas de seguridad, por temas de los avances de los proyectos productivos, la propiedad de de las tierras, ese es uno que queda en una zona en donde hay una disputa entre dos de los grupos criminales que se mantienen ahorita y por eso allá mantuvimos en su momento un batallón completo del Ejército, un batallón completo de la Policía, el esquema de carpa azul que es muy agradecido y queríamos hacerlo. Y estábamos convencidos de que debía mantenerse concluyó archila

