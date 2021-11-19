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Acuerdo de paz

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Contenido Acuerdo de paz

Firmante del acuerdo de paz asesinado en Ocaña.
Nación

Firmante del Acuerdo de Paz fue asesinado en Ocaña; es el sexto caso en Norte de Santander este 2026

Capturado en Bucaramanga coronel (r) que deberá pagar 40 años por el crimen del firmante de paz Dimar Torres
Santanderes

Siete años después del asesinato del firmante de paz Dimar Torres, cae coronel (r) en Bucaramanga

Alias 'Pastor Alape'
Política

Pastor Alape descarta que firmantes de paz pidan asilo durante Gobierno de De la Espriella

Firmantes de paz en Mesetas, Meta
Política

Gobierno solo podrá modificar el Acuerdo de Paz si reforma la Constitución: Unidad de Implementación

Firmantes de paz.
Nación

ARN invirtió $88.720 millones en viviendas para firmantes de paz durante los últimos cuatro años

Firmantes de paz en Mesetas, Meta
Política

ARN pide a Abelardo De La Espriella garantizar presupuesto para 2027 y conservar la institución

Avances en la implementación del acuerdo de paz
Nación

10 años del Acuerdo de Paz: Contraloría alerta retrasos en entrega de tierras y pérdidas millonarias

Dinero efectivo colombiano
Paz

Acuerdo de paz se quedaría sin recursos; solo se ha cubierto el 37 % de necesidades: Contraloría

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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; Alejandro Ramelli, durante una intervención en el tribunal.
Nación

“Si hay una entidad que ha investigado a las Farc, ha sido la JEP”: magistrado Alejandro Ramelli

El predio El Viento fue entregado a los firmantes de paz por la Agencia Nacional de Tierras en septiembre pasado
Antioquia

Firmantes y sus familias en Antioquia piden a gobierno electo no acabar acuerdo de paz de La Habana

Emilio Archila
Nación

"Esas funciones deben depender del presidente": Emilio Archila tras reorganización de Acuerdo de Paz

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Paz

ONU pide al Gobierno entrante consolidar avances del acuerdo de paz con las extintas Farc

Contraloría General de la Nación
Paz

A diez años del acuerdo de paz, Contraloría advierte riesgo de desfinanciación en el programa

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Paz

"No respondamos a los discursos incendiarios": 'Timochenko' pide evitar la polarización

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