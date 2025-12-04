Fat N, el primer colombiano campeón en Red Bull a nivel internacional //

En 2023, Bogotá vio perder el título de la Red Bull Batalla Internacional cuando Chuty se lo llevó sin problema y, una vez más, la posibilidad se hizo demasiado lejana de hacerse realidad. Han pasado más competencias y siempre el freestyle quedaba a la esquina de lograr algo a nivel internacional, pero, finalmente, esa mala racha llegó a su final.

Desde Buenos Aires, la casa del freestyle latino y mundial que ha visto nacer a artistas como Trueno, Duki o Paulo Londra desde esta modalidad, le dio una noche inolvidable a Alan Corte, mejor conocido en el mundo de Red Bull como Fat N, que se convirtió en el primer colombiano en conseguir el título internacional en la celebración de los 20 años de la Red Bull Batalla.

“Muy contento de tener este título y, más que todo, por el país. Siempre he dicho que a mí no me importa tanto el trofeo como rapear bien y hacer las cosas bien. Pero esto trasciende de mis manos y hace feliz a todo un país. Entonces soy muy feliz de generar esa alegría en la gente”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Fat N en competencia internacional // Foto: suministrada

La clave: concentración y mentalidad ganadora

Para alcanzar la hazaña, Fat N tuvo que superar a algunos de los nombres más fuertes del circuito internacional. Según él, la diferencia estuvo en su enfoque desde el primer minuto: “La concentración, la forma de hacer las cosas, la energía que uno transmite… yo iba a competir realmente. Todo el mundo estaba muy chill y yo sí estaba en mentalidad de ganar".



Esa determinación lo acompañó durante todo el evento y terminó marcando el rumbo de su consagración. Pero con este reconocimiento, la responsabilidad aumentó y las ganas de conseguir más se hizo mucho más fuerte de lo que esperaba con un objetivo personal: la Red Bull Batalla Nacional que, hasta ahora, ha sido esquiva para él.

Otro momento destacado llegó cuando Chuty, una de las figuras más respetadas del freestyle, lo felicitó personalmente y le dijo que había sido “el mejor de la noche”. Para Fat N, eso fue tan importante como el propio título.

Se siente muy lindo y estoy muy feliz de vivir todo como lo estoy viviendo expresó

Un mensaje para los que siempre estuvieron

El freestyler dedicó un mensaje para quienes lo han acompañado desde el principio, como Pugliato, quien incluso llegó a regalarle audífonos para que pudiera concentrarse en sus primeras competencias.

“Es muy lindo darle algo a la gente que ha confiado en ti. Gracias por confiar y que sigan confiando, que real se va a dar más. Vamos a trabajar con hambre, ganas y juicio para seguirla rompiendo”, concluyó.