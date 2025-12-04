Washington Aguerre y Matheus Uribe se fueron a golpes tras clásico Nacional vs. DIM

El clásico paisa de este 4 de diciembre, terminó empañado por un hecho de violencia entre los futbolista de Atlético Nacional e Independiente Medellín, en especial por dos: el portero Washington Aguerre y el volante Matheus Uribe, que se fueron a los golpes entrando a zona mixta y tuvieron que intervenir los dos equipos para separarlos.

En plena transmisión del partido se vio el momento cuando estaban discutiendo en la escalera del ingreso de zona mixta del Atanasio Girardot, pero de un momento a otro, Uribe y Aguerre comenzaron a manotarse y se ve cómo el volante de Atlético Nacional le da un manotazo en el pecho, a lo que le uruguayo responde con agresión y agarrando el cuello de Uribe, mientras Cándido intenta separarlos.

¿QUÉ HIZO AGUERRE? 🤩



Así salió el arquero uruguayo del Medellín luego de la derrota en el clásico. Agarrando a Matheus Uribe y con problemas con Candido.



¡LOCURA! 🔥



📸: @WinSportsTV pic.twitter.com/oGI3IenS7B — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) December 5, 2025

Alfredo Morelos, Francisco Fydriszewski, César Haydar y Dairon Asprilla intervinieron, al igual que miembros del cuerpo técnico de Alejandro Restrepo, en especial para entrar al portero uruguayo que era el que más estaba desatado dándole puños a los futbolistas de Atlético Nacional.

Minutos después, en otro video, se vio el ingreso del ártbitro Wilmar Roldán para verificar lo que sucedió. Terminó sacando tres tarjetas rojas: Matheus Uribe, 'Chipi Chipi' y Washington Aguerre, quienes se perderán la última fecha de los cuadrangulares, según dio a conocer Óscar Tobón, a la espera de la magnitud de la sanción que pueda imponer la Dimayor.



JAJAJAJAJA ROLDAN REPARTIENDO ROJAS EN LOS CAMERINOS A AGUERRE Y A URIBE pic.twitter.com/H8VurIK2BL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2025

Por ahora se desconoce la razón que desató esta pelea entre los futbolistas al ingresar a zona mixta ni qué tipo de correctivos podrían tomar los clubes por esta situación.

Ambos equipos deberán disputar la última fecha de los cuadrangulares y esperar el desenlace de la temporada 2025, sea para llegar a la final en el caso de Nacional o asegurar cupo internacional en el del DIM.