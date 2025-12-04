En vivo
Momento en que policía en bicicleta enfrentó a asesinos Jean Claude Bossard: todo quedó en video

El uniformado reaccionó solo, en segundos, contra los dos criminales que acababan de matar a Jean Claude Bossard, un joven empresario de 29 años. Su acción evitó que los criminales escaparan.

policia-jean-claude-bossard.jpg
Momento en que policía se enfrenta a asesinos de Jean Claude Bossard
Foto: Noticias Caracol
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

