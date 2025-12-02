Revelan qué le iban a robar a hombre que terminó muerto en tiroteo en norte de Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar temor entre los ciudadanos en Bogotá. Este martes, 2 de diciembre, en el norte de la capital de presentó un intento de hurto que ocasionó un tiroteo y dejó dos muertos en el lugar, incluyendo a la víctima y a un presunto delincuente.

Todo se registró a la altura de la calle 114 con carrera 19, cuando unos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta intentaron robarle un objeto a un hombre de 29 años que caminaba por el sector.

¿Qué le iba a robar?

En diálogo con Blu Radio, el comandante general de la Policía de Bogotá, brigadier Giovanni Cristancho Zambrano, explicó que a la víctima -un estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas- le querían hurtar una cadena que portaba en el cuello. El hombre opuso resistencia y uno de los delincuentes decidió dispararle con un arma de fuego en dos ocasiones, ocasionándole la muerte.

En ese momento, un agente de la Policía que estaba en el sector intervino y accionó su arma de dotación, abatiendo a uno de ellos e hiriendo a otro, que fue aprehendido y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.



"Desafortunadamente se presenta un hecho en el cual pierde la vida un transeúnte, un joven de 29 años, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas. Él se encontraba caminando de norte a sur por la avenida 19 y, a la altura de la calle 108, estos delincuentes intentan hurtarle la cadena. La víctima opone resistencia y la reacción del delincuente fue disparar indiscriminadamente dos veces, hiriéndolo en el pecho. Los delincuentes intentan huir, pero los policías reaccionan y se enfrentan a ellos: uno es abatido y el otro es capturado", detalló el general de la Policía de Bogotá.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo las autoridades acordonaron la zona para la recolección de pruebas y realizar el levantamiento de los cuerpos sin vida con miembros del CTI de la Fiscalía.