En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan qué le iban a robar a hombre que terminó muerto en tiroteo en norte de Bogotá

Revelan qué le iban a robar a hombre que terminó muerto en tiroteo en norte de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles de este lamentable echo que acabó con la vida de un estudiante de Administración de Empresas que caminaba por el sector.

Publicidad

Publicidad

Publicidad