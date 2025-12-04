MiLoto, resultados último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

MiLoto publicó los resultados oficiales del sorteo #444, correspondiente al jueves, 4 de diciembre de 2025, en el que se reportaron más de 6.000 ganadores y una premiación total de $73.404.400.

El juego reveló los números ganadores, los montos entregados por cada categoría de aciertos y el nuevo acumulado que asciende a $250 millones para el próximo sorteo.

Números ganadores del sorteo #444

Los números seleccionados este martes fueron: . Esta combinación corresponde al resultado oficial presentada por MiLoto para el sorteo del 2 de diciembre de 2025.



Balance general del sorteo

Total de ganadores:

Premiación total: $

El sorteo #444 de MiLoto dejó una amplia cantidad de ganadores en las categorías inferiores, aunque sin un acierto pleno. Como resultado, el acumulado subió a $250 millones, una cifra atractiva para los apostadores que participarán en la próxima jornada.

MiLoto recomienda a los jugadores verificar los resultados a través de sus canales oficiales y conservar los tiquetes para cualquier reclamación correspondiente.