Los resultados oficiales de MiLoto correspondientes al viernes 7 de agosto de 2026 ya fueron informados por el Operador Nacional de Juegos. En el sorteo número 585, la modalidad de juego entregó recursos entre miles de apostadores en las categorías de dos, tres y cuatro aciertos. Sin embargo, al no registrarse boletos ganadores para la categoría principal, el monto acumulado del premio mayor aumentó para la siguiente jornada.Números ganadores del sorteo 585 de MiLoto Los números seleccionados en el sorteo 585 del viernes 7 de agosto de 2026 fueron:04 - 18 - 24 - 25 - 34Según el reporte, el acumulado inicial dispuesto para la jugada principal de esta fecha ascendía a la suma de $450 millones. Al no presentarse un tiquete con las cinco cifras acertadas, dicho valor ascendió a la cifra de $500 millones para el sorteo posterior.Distribución de premios y ganadores de MiLotoEl informe oficial del sorteo 585 detalló el comportamiento global de las categorías de aciertos y los valores liquidados para cada rango de ganadores:Categorial de 5 aciertosGanadores: 0Premio total: $0Categorial de 4 aciertosGanadores: 14Premio por ganador: $1.062.150Premio total distribuido: $14.870.100Categorial de 3 aciertosGanadores: 638Premio por ganador: $41.050Premio total distribuido: $26.189.900Categorial de 2 aciertosGanadores: 6.957Premio por ganador: $4.000Premio total distribuido: $27.828.000En el balance consolidado de la jornada del 7 de agosto de 2026, el sorteo registró un total de 7.609 ganadores entre todas las categorías secundarias de premiación, los cuales sumaron un valor global entregado de $68.888.000.Funcionamiento del juego y cobro de tiquetes MiLoto es una mecánica de juego de suerte y azar autorizada en Colombia en la que los participantes seleccionan una combinación de cinco números en un rango del 1 al 39. El plan de premios prevé retribuciones monetarias escalonadas a partir de los dos aciertos alcanzados sobre las balotas oficiales extraídas en cada sorteo.Para la reclamación de los incentivos, los apostadores deben presentar el tiquete original en los puntos de venta autorizados o gestionar el cobro mediante la plataforma web del operador si la apuesta fue efectuada de manera digital. Los valores correspondientes a premios menores pueden cobrarse de forma directa en las redes comerciales del juego, mientras que los montos de mayor cuantía deben ser tramitados bajo los requerimientos de identificación y documentación previstos por la normativa vigente para juegos de suerte y azar.Con el valor no adjudicado en la última jornada, el nuevo acumulado de MiLoto para el siguiente sorteo quedó fijado en $500 millones.