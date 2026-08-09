Milagro en la carretera: rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volqueta

En Bogotá, el abandono de animales domésticos sigue siendo una problemática persistente. De acuerdo con datos de la Alcaldía y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año miles de perros y gatos terminan en las calles, ya sea por decisiones impulsivas de sus dueños, dificultades económicas, cambios de vivienda o falta de compromiso frente a su cuidado.

A pesar de que algunos de ellos terminan en refugios la gran mayoría de estos animales quedan expuestos al hambre, las enfermedades y, sobre todo, al peligro constante de las vías.

En medio de ese panorama, surgen historias que dejan ver el riesgo que enfrentan perros y gatos que fueron abandonados, así como la capacidad de reacción de quienes deciden ayudar. Precisamente, un hecho de solidaridad ocurrió recientemente en un corredor vial de la capital del país, donde una perrita estuvo a punto de morir.

Rescatan a perrita que casi muere aplastada por una volqueta

Una perrita que habría sido abandonada deambulaba desorientada por la carrera Séptima en Bogotá, sin rumbo claro y expuesta al peligro constante de los vehículos que transitaban por el corredor.

La situación se volvió crítica cuando, en cuestión de segundos, una volqueta estuvo a punto de arrollarla.

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El hecho generó tensión y tristeza entre quienes presenciaron la escena. Por lo que motociclistas, ciudadanos e incluso uniformados de la Policía decidieron ir a su rescate. Durante varios minutos trataron de interceptar a la perrita que corría en dirección contraria al tráfico de la vía y en varias direcciones.

Las autoridades y los motociclistas tuvieron que detener a varios vehículos para evitar que fuera atropellada. Luego de un rato, se coordinaron y lograron interceptar a la perrita antes de que ocurriera una tragedia.

La escena, que parecía terminar en fatalidad, se transformó en un rescate y la historia tuvo un giro inesperado.

Así fue esta mañana el angustiante operativo de rescate de una perrita abandonada que, desesperada, corría entre el peligroso tráfico de la Avenida Séptima en Bogotá ❤️



Mil gracias a los policías @PoliciaBogota, que apoyaron el rescate y al señor de buen corazón que la adoptó pic.twitter.com/npWT72veDQ — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 9, 2026

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La perrita fue bautizada como Milagros y quedó bajo el cuidado de un ciudadano que pasaba con su carro por el lugar y decidió llevarla a casa, brindarle atención veterinaria y darle un nuevo comienzo.

Según información difundida en redes sociales, el hombre está dispuesto a adoptarla definitivamente si ningún dueño aparece a reclamarla.