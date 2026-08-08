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“Estamos en una condición crítica”: advierten a De La Espriella por riesgo de apagón en Colombia

El sector energético enfrenta deudas, falta de generación y redes sin inversión ante la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño.

Fenómeno de El niño
Fenómeno de El niño
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El próximo gobierno de Abelardo De La Espriella recibirá un sector energético que, según Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, enfrenta problemas financieros y técnicos que podrían aumentar el riesgo de apagones en Colombia durante el próximo año.

El dirigente gremial explicó que el país llega a un nuevo fenómeno de El Niño en una situación distinta a la de 2024. En ese momento, existía una reserva de energía firme cercana al 2% y el Gobierno no tenía deudas con el sector. Ahora, aseguró, existe un déficit de energía firme de 2,4% y obligaciones que alcanzan los $5,6 billones.

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¿Por qué aumenta el riesgo de apagones en Colombia?

Castañeda señaló que la demanda de energía creció entre 5% y 6% durante los últimos cuatro años, mientras la generación avanzó apenas 1%. A esto se suma la situación de Air-e, que acumula una deuda de $3,3 billones con el mercado eléctrico. “Estamos en una condición crítica arrancando este fenómeno del niño”, afirmó.

Para enfrentar el escenario, planteó que el Gobierno debe garantizar el pago de las obligaciones y establecer un programa de ahorro que incentive a los usuarios a reducir su consumo.

También propuso aprovechar la capacidad de autogeneración de la industria y fortalecer el intercambio de energía con Ecuador, aprovechando los diferentes periodos de lluvias y sequía de ambos países.

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Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP

Falta de inversión en redes también preocupa

El problema no estaría únicamente en la generación. Castañeda advirtió que tampoco se realizaron las inversiones necesarias en las redes de transmisión, lo que puede provocar sobrecargas cuando aumenta el consumo.

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“Así como sucede en transporte, en las redes de energía, pasa lo mismo. Y si no invierte uno en aumentar la capacidad de esas redes, pasa lo que tú estás diciendo”, explicó.

El presidente de ANDEC puso como ejemplo a Galapa, donde una población permaneció 12 horas sin energía, situación que relacionó con la falta de mantenimiento e inversión.

El reto para el Gobierno de Abelardo De La Espriella será atender las deudas, aumentar la oferta y fortalecer las redes para reducir el riesgo de un apagón. Castañeda ubicó el mayor riesgo hacia el segundo trimestre del próximo año.

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