Al menos 12 ataques terroristas se registraron en medio de la posesión de De la Espriella

Han pasado menos de 24 horas desde la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia y, entre la tarde del 7 de agosto y la mañana de este sábado, se han registrado al menos 12 ataques y hechos violentos en diferentes departamentos del país, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública y entidades del Estado. Los hechos se han presentado en Cauca, Guaviare, Cesar, Huila, Nariño, Antioquia, Tolima y Arauca y, en la mayoría de ellos, se utilizaron explosivos o drones.

El hecho más reciente ocurrió en el norte del Cauca, sobre la vía Panamericana, en inmediaciones del peaje de Mandivá, en jurisdicción de Mondomo. Allí explotó una camioneta blanca que había sido abandonada y que, según las autoridades, estaba acondicionada con explosivos. El vehículo se encontraba cerca de una obra en fase final de construcción en la carretera que comunica a Cali con Popayán. El hecho dejó dos personas con lesiones leves. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, pidió al nuevo Gobierno adoptar acciones urgentes para garantizar la seguridad en este corredor vial.

Uno de los ataques que dejó consecuencias más graves ocurrió en el corregimiento de San Roque, en Curumaní, Cesar, donde fue atacada con explosivos la subestación de Policía. El hecho provocó la muerte del subintendente Rodelo Canchila, quien se encontraba de servicio cuando fueron lanzados varios artefactos contra las instalaciones.

Ahora bien, durante la jornada de la posesión presidencial también se registraron ataques en estas y otras regiones. En Caldono, Cauca, integrantes de las disidencias de las FARC, según el reporte del Ministerio de Defensa, dispararon contra la estación de Policía. También, en López de Micay, en el mismo departamento, se registraron disparos contra las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 56 del Ejército, seguidos de un ataque con dron, sin que se reportaran heridos.



En Antioquia también se presentaron dos situaciones. En el puesto de Policía de Porce III, en jurisdicción de Guadalupe, se registró un hostigamiento en el que se escucharon dos explosiones. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, confirmó que los artefactos habrían sido lanzados desde drones. En Ituango, además, las autoridades atendieron un reporte sobre un posible cilindro bomba ubicado en una vía hacia Medellín, pero los técnicos antiexplosivos determinaron que se trataba de un cilindro de gas propano abandonado, por lo que este caso no dejó un ataque ni una explosión.

Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: imagen de referencia, archivo - AFP.

En Teruel, Huila, un artefacto explosivo fue lanzado contra la Alcaldía, donde también funciona la estación de Policía. El ataque causó daños en la edificación y dejó al menos dos funcionarios heridos por esquirlas. De manera preliminar, las autoridades atribuyeron el hecho a disidencias de las FARC.

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En Guaviare, el gobernador Yeison Rojas informó que alrededor de las 7:00 de la noche del viernes se presentaron dos hechos que permanecen bajo investigación. En San José del Guaviare detonó un artefacto explosivo que había sido abandonado en un carrito de comidas frente a la Base de Antinarcóticos, mientras que en el municipio de Calamar se registró otra fuerte explosión.

En Pasto, Nariño, otro artefacto explosivo fue lanzado desde un dron contra las instalaciones de la Policía Metropolitana, en el sector de Torobajo. La explosión no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Por otro lado, en Planadas, Tolima, fueron lanzados tres artefactos explosivos desde un dron contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 del Ejército. El ataque solo provocó daños en la infraestructura y no dejó militares heridos. El Ejército atribuyó preliminarmente la acción al grupo armado ilegal al mando de alias 'Iván Mordisco'.

Finalmente, en Fortul, Arauca, fue lanzado un artefacto explosivo contra el Batallón Energético N.° 14 del Ejército. El hecho no produjo afectaciones al personal militar. La sucesión de estos hechos, ocurridos en distintas regiones del país durante las primeras horas del nuevo Gobierno, deja un primer panorama de presión armada contra la Fuerza Pública y las instituciones estatales.

