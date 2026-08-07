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Atacan con explosivos la Alcaldía de Teruel, Huila: hay dos heridos

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la Alcaldía de Teruel, Huila, donde también funciona la estación de Policía. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a las disidencias de las FARC y mantienen un puesto de mando unificado para atender la emergencia.

Teruel. Huila
Teruel, Huila
Foto: Diario La Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

El departamento del Huila volvió a ser escenario de un ataque contra la fuerza pública y las instituciones del Estado. En la tarde de este viernes, un artefacto explosivo fue lanzado contra la Alcaldía del municipio de Teruel, edificio en el que también opera la estación de Policía de la localidad.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el explosivo impactó el segundo piso de la sede de la administración municipal, mientras que en el primer nivel funciona la estación policial. El ataque provocó daños en la edificación y dejó al menos dos funcionarios de la Alcaldía heridos por esquirlas.

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El trabajador fue evacuado de la zona por unidades del Ejército y trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus lesiones ni han reportado más personas afectadas.

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A dos aumentó el número de personas heridas tras el ataque con un artefacto explosivo que, al parecer, fue lanzado desde un dron contra la Alcaldía de Teruel, edificio donde también funciona la estación de Policía. Los lesionados son dos contratistas encargados del mantenimiento de las redes de internet de la Alcaldía, quienes sufrieron heridas por esquirlas y son trasladados a un centro asistencial de Neiva para recibir atención médica.

Autoridades atribuyen el ataque a las disidencias de las FARC

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que el atentado habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las FARC que delinquen en esta región del país. Sin embargo, la autoría aún es materia de investigación y será confirmada una vez concluyan las verificaciones oficiales.

Tras el ataque, fue activado un puesto de mando unificado (PMU) en la Policía Metropolitana de Neiva para coordinar la respuesta institucional y hacer seguimiento a la situación de orden público en el occidente del Huila.

disidencias de las FARC.jpg
Disidencias de las FARC.
Foto: imagen de archivo, EFE.

Segundo atentado contra una instalación policial en menos de una semana

El atentado en Teruel ocurre apenas cinco días después de otro ataque contra una instalación policial en el municipio de Íquira. El pasado 2 de agosto, un atentado con explosivos dejó dos uniformados heridos, hecho que incrementó la preocupación de las autoridades por la escalada violenta en esta zona del departamento.

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Mientras continúan las inspecciones en el lugar y las labores de seguridad, las autoridades mantienen acordonada el área para descartar la presencia de otros explosivos y recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables.

Se espera que en las próximas horas la Gobernación del Huila, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares entreguen un balance oficial sobre los daños ocasionados por el atentado y las medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad en el municipio de Teruel.

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