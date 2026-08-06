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Petro desafía sanciones de EE. UU. y asegura que Interpol no tiene alertas en su contra

El presidente reveló una respuesta de Interpol. Con base en ella, dice que no hay registros contra él; siguen los efectos de la Lista Clinton,

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Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Según documentos publicados por el presidente Gustavo Petro y diligenciados por la firma Amadeus Consultancy, la defensa del mandatario asegura que la Interpol no tiene registros ni órdenes de captura en su contra, por lo cual afirma que puede viajar libremente por el mundo sin riesgo de extradición.

Interpol confirma que no existen registros contra Gustavo Petro

El primer documento corresponde a una carta enviada por los abogados de la firma londinense Amadeus Consultancy al presidente Petro. En ella explican que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol examinó una solicitud presentada por la defensa para verificar si existían registros o notificaciones relacionados con el mandatario en las bases de datos de la organización.

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El segundo documento corresponde a la respuesta oficial de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, fechada el 3 de agosto. En la comunicación, el organismo informa que consultó a la Oficina Central Nacional de Interpol en Estados Unidos, la cual autorizó confirmar que no existen datos, registros ni notificaciones sobre Gustavo Petro en las bases de datos globales de Interpol.

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La defensa pidió una revisión previa ante posibles registros futuros

Como parte del mismo trámite, los abogados solicitaron una medida especial para que, en caso de que la Oficina Central Nacional de Interpol en Washington intentara registrar información sobre Petro en el futuro, se les permitiera presentar argumentos y ejercer su derecho de defensa antes de que esos datos fueran incorporados al sistema.

Sin embargo, aunque la defensa afirma que Interpol y las autoridades estadounidenses fueron notificadas de esa petición, la documentación publicada no demuestra que la Comisión de Control haya aceptado o aprobado ese mecanismo de revisión previa.

Interpol aclara que no puede pronunciarse sobre las sanciones de la OFAC

En la misma carta, la Comisión de Control precisó que su competencia se limita exclusivamente a la información almacenada en las bases de datos de Interpol. En consecuencia, el organismo explicó que no tiene facultades para pronunciarse sobre investigaciones internas de Estados Unidos, decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ni sobre las sanciones económicas impuestas contra el presidente Gustavo Petro y su familia.

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Los documentos también muestran que el procedimiento no fue una consulta realizada por la OFAC a Interpol, como sugirió el presidente Petro en sus redes sociales. En realidad, se trató de una gestión promovida por Amadeus Consultancy, firma contratada para intentar lograr la exclusión del mandatario y sus allegados de la lista de sanciones financieras administrada por la OFAC.

Las sanciones de Estados Unidos siguen teniendo efectos

Aunque la respuesta de Interpol confirma la inexistencia de alertas o registros internacionales contra Gustavo Petro, ello no elimina los efectos derivados de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. La inclusión en la lista de la OFAC puede restringir el acceso a servicios financieros prestados por entidades sujetas a la regulación estadounidense, incluyendo operaciones bancarias y pagos procesados por compañías que cumplen esas disposiciones.

En ese contexto, las sanciones podrían generar dificultades prácticas para adquirir tiquetes aéreos o acceder a determinados servicios financieros internacionales, aun cuando no exista una notificación de Interpol.

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