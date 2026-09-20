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Revelan que habría causado el fuerte incendio en Villa de Leyva: "No fue casualidad"

Las autoridades anunciaron que más de 220 personas trabajaron para controlar el fuego. Las llamas comenzaron a extenderse la tarde del sábado por el bosque y se veían desde la plaza central.

Incendio en Villa de Leyva
Incendio en Villa de Leyva
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Este 19 de septiembre, Villa de Leyva fue víctima de un fuerte incendio registrado en el cerro San Marcos que, según habitantes, afectó tanto el turismo con la salud de algunos ciudadanos debido a la intensidad de las llamas en esta zona, tanto que se necesitó presencia del Estado, en cabeza del ministro de Ambiente, Fabio Arjona.

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De acuerdo con el ministro, más de 250 personas estuvieron al frente atendiendo la emergencia de la mano de bomberos, organismos de socorro, autoridades y demás actores, sin embargo, entregó detalles sobre qué causó el incendio.

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“Desde el Gobierno nacional seguimos coordinando las capacidades necesarias para responder a esta emergencia. La prioridad es proteger la vida, a las comunidades y nuestro patrimonio natural. De acuerdo con información preliminar de la @UNGRD, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, indicó.

En ese orden de ideas, según el ministro, el incendio no fue provocado de manera natural, sino que alguien estuvo detrás del inicio y la situación del fenómeno de El Niño empeoró la situación, por lo que pidió prudencia en los ciudadanos con el cuidado del medio ambiente en este tipo de situaciones.

“Enfrentamos uno de los Fenómenos de El Niño más intensos registrados. Los vientos y las altas temperaturas aceleran la propagación de incendios en todo el país. Desde @MinAmbienteCo reafirmamos que la mejor herramienta contra la emergencia climática es la prevención; a pesar del despliegue de helicópteros, bomberos y socorristas, ¡la mejor respuesta para proteger la naturaleza es evitar el fuego y las quemas abiertas!, puntualizó.

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La Alcaldía pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona del incendio y seguir las recomendaciones de las autoridades. La emergencia ocurre en medio de las condiciones de alta amenaza por incendios de cobertura vegetal reportadas para Villa de Leyva, asociadas a las bajas precipitaciones y a las condiciones

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