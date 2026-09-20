Cancillería mantendrá asistencia consular a colombianos que fueron trasladados de Haití a EE.UU.

La Cancillería se pronunció sobre el traslado a Estados Unidos de 17 ciudadanos colombianos que permanecían privados de la libertad en Haití desde 2021, por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente de ese país, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de ese mismo año.

Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular correspondiente, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes.

“El Gobierno de Colombia, a través de su servicio diplomático y consular, ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas, la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las acciones orientadas a promover el respeto de sus derechos, su integridad personal y sus garantías judiciales”, indicaron.

Según la Cancillería, el Gobierno colombiano no intervino en la decisión ni en el procedimiento que permitió el traslado de estas 17 personas a Estados Unidos, y señaló que este asunto corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados. Asimismo, indicó que, a partir del traslado, serán las autoridades judiciales estadounidenses las encargadas de determinar las responsabilidades individuales que puedan existir en relación con los hechos que son materia de investigación.