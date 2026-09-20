Mujer sobrevivió al terremoto tras más de 15 cirugías por salvar a su hija: "Doy todo por ella"

Ya ha pasado casi mes y medio desde el terremoto del 10 de agosto que, lamentablemente, dejó múltiples víctimas fatales y miles de familias afectadas que, hasta la fecha, continúan afrontando este difícil capítulo de sus vidas. A la par, se siguen conociendo historias de sobrevivientes que lograron salir con vida de esta emergencia.

Ese es el caso de Stephany Echevarría, una mujer que sobrevivió al terremoto, pero que, por desgracia, tuvo que someterse a más de 15 cirugías y perdió su pierna izquierda. Durante la emergencia, su principal objetivo fue salvarle la vida a su hija, incluso poniendo en riesgo la propia.

“Cuando sentí fue que se desprendió, y el rugido de la tierra es algo impresionante, es algo que no se olvida nunca. Y caímos como al tercer piso, ponele. Cuando caímos se abrió el pasillo y ¡pum! Cayó mi abuela. Fue como, ok, no pude reaccionar (…) Yo solo me fijé en lo que necesitaba mi hija. Caí yo, yo caí así, le di la mano a ella, y a lo que cayó la columna, cayó todo encima de nosotras. Yo sentí cuando las varillas y todo me atravesaron las piernas y dije: ‘Dios, te doy mis piernas a cambio de mi hija. Sí, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mis piernas a cambio de mi hija’”, relató sobre lo sucedido en Noticias Caracol.

Foto: suministrada

En su relato, Echevarría aseguró que se siente feliz con el resultado y que espera que una prótesis le permita volver a caminar junto a su hija y acompañarla en el camino de vida que tiene por delante. Por eso, considera que, pese a haber perdido una de sus piernas, no perdió la batalla y que Dios le dio una nueva oportunidad de seguir con vida junto a su hija, quien se encuentra en buen estado.



“Lo más grande es poder recibir su prótesis, que es mi sueño, para poder caminar con mi hija, llevarla al jardín, tener una vida digna, normal, como todo el mundo. El dolor físico y el dolor fantasma de los miembros es muy fuerte, pero no es más fuerte que las ganas que yo tengo de salir y volver a estar con mi hija, de respirarla”, puntualizó.