Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo: reportan varias zonas

Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la tarde de este domingo, 20 de septiembre en el departamento del Tolima, generando alarma entre los habitantes de diversos municipios de la región. El tercero que se registró durante el día en esta región.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo epicentro en una zona de alta actividad sísmica, puntualmente en el municipio de Chaparral, lo que permitió que fuera percibido con claridad en áreas urbanas y rurales.

Hasta el momento, las autoridades locales de gestión del riesgo se encuentran realizando barridos técnicos para evaluar posibles afectaciones en infraestructura o reporte de heridos.

Aunque el fenómeno natural causó zozobra, los organismos de socorro hicieron un llamado a la calma y a evitar la propagación de información no verificada.



El Tolima es una región con antecedentes sísmicos recurrentes debido a su compleja geología, por lo que las autoridades instan a la población a mantener sus protocolos de emergencia activos y vigilar las estructuras de sus viviendas.