En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Borja
Villa de Leyva
Liga BetPlay
Lotería de Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo: reportan varias zonas

Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo: reportan varias zonas

Es el tercer temblor en el departamento este domingo. El SGC pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier emergencia.

Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo //
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Un sismo de magnitud 3.5 se registró durante la tarde de este domingo, 20 de septiembre en el departamento del Tolima, generando alarma entre los habitantes de diversos municipios de la región. El tercero que se registró durante el día en esta región.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo epicentro en una zona de alta actividad sísmica, puntualmente en el municipio de Chaparral, lo que permitió que fuera percibido con claridad en áreas urbanas y rurales.

Nuevo sismo en el Tolima se registró en la tarde de este domingo.jpg

Últimas noticias

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).jpg
Nación

Advierten qué podría pasar con la JEP si le reducen sus recursos: “No pueden ahogarla”

Represa de El Quimbo.
Nación

Pescadores artesanales afectados por El Quimbo iniciarán ruta de acceso a tierras

Hasta el momento, las autoridades locales de gestión del riesgo se encuentran realizando barridos técnicos para evaluar posibles afectaciones en infraestructura o reporte de heridos.

Aunque el fenómeno natural causó zozobra, los organismos de socorro hicieron un llamado a la calma y a evitar la propagación de información no verificada.

El Tolima es una región con antecedentes sísmicos recurrentes debido a su compleja geología, por lo que las autoridades instan a la población a mantener sus protocolos de emergencia activos y vigilar las estructuras de sus viviendas.

Relacionados

Sismo hoy

Temblor hoy

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad