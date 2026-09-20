Pescadores artesanales afectados por El Quimbo iniciarán ruta de acceso a tierras

Una de las principales afectaciones de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, en municipios del centro y norte del Huila, fue el impacto sobre la pesca artesanal. La construcción del embalse no solo inundó cerca de 9.000 hectáreas, sino que también alteró las condiciones de oxígeno del río Magdalena, generando cambios en el ecosistema y dejando a estas comunidades sin el oficio que durante generaciones sostuvo sus hogares.

Ahora, 125 de las familias afectadas de Garzón, Gigante y Campoalegre buscan nuevas alternativas de sustento y por eso con la Agencia Nacional de Tierras iniciarán una ruta para acceder a predios y desarrollar nuevas actividades productivas agropecuarias.

Represa El Quimbo. Foto: Blu Radio.

“Hoy iniciamos esta ruta de trabajo que no se había formalizado y no solo es la entrega de tierras, es entregarles un espacio importante para que puedan producir, para que puedan cumplir los sueños de su familia. Es entregarles ese título de propiedad que les va a dignificar su labor y su compromiso con el campo”, afirmó Lina María Garrido, directora de la ANT.

Los beneficiarios hacen parte de la Asociación de Pescadores Artesanales de Campoalegre, Pescadores Artesanales de Puerto Seco y Asopesca Garzón.



“Desde la Federación agradecemos a la directora de la ANT por este espacio y por el acompañamiento a los pescadores del Huila. Esperamos que este proceso nos permita avanzar en el acceso a tierras y contar con un lugar para seguir con nuestro trabajo y beneficiar a nuestras comunidades”, señaló Luis Carlos Gallego, presidente de la organización.

Como resultado de este encuentro, la ANT se comprometió a revisar las condiciones jurídicas y técnicas de los predios para definir los próximos pasos de este proceso con las organizaciones de pescadores y contribuir al fortalecimiento de sus economías y a su permanencia en el territorio.