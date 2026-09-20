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Tembló en Colombia: sismo de magnitud 3.9 se sintió en varias ciudades este domingo

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano durante la mañana. Usuarios en redes sociales contaron que percibieron el fenómeno desde distintos puntos.

Sismo de magnitud 3.9 se sintió en varias ciudades este domingo
Usuarios reportaron que se sintió en diferentes ciuadades.
Foto: SGC
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Un temblor fue registrado durante la mañana de este domingo 20 de septiembre en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3.9 y fue localizado en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el sur del Tolima. Según la información entregada por la entidad, el evento ocurrió a una profundidad superficial, es decir, a menos de 30 kilómetros.

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El SGC precisó que el epicentro se ubicó aproximadamente a 18 kilómetros de San Antonio, Tolima, en las coordenadas 3.82 de latitud y -75.61 de longitud.

El reporte del evento fue actualizado a las 11:30 de la mañana, hora local, de este 20 de septiembre.

Temblor se habría sentido en varias ciudades

Tras el movimiento telúrico, usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el temblor en diferentes zonas del país.

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Entre las ciudades desde donde se conocieron reportes se encuentran Pereira, en Risaralda; Ibagué, capital del Tolima, y Armenia, capital del Quindío.

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La percepción de un sismo puede variar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad del evento y las condiciones del terreno y de las edificaciones. Por esa razón, un mismo movimiento puede ser reportado con diferente intensidad en distintos municipios.

La entidad recomienda consultar sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre los eventos sísmicos y evitar difundir información no verificada.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país, donde diariamente se registran movimientos que pueden ser imperceptibles para la población o, dependiendo de sus características y ubicación, llegar a ser sentidos en diferentes regiones.

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Servicio Geológico Colombiano - SGC

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