Según el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), “continúa la sismicidad de largo periodo (LP) y las señales de tremor continuo (TR) del volcán Puracé, que se relacionan principalmente con la dinámica de fluidos en los conductos internos y que son generadas bajo el cráter del volcán, a profundidades menores a 1 km. La sismicidad asociada al fracturamiento de roca ha permanecido en valores muy bajos, tanto en número como en magnitud, y se ha localizado entre 1 y 3 km por debajo del cráter”.En el comunicado también se menciona que “aunque se ha registrado una disminución en el número de sismos y en las emisiones de ceniza hacia la atmósfera, el monitoreo de los gases muestra que los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio conocido para este volcán y que persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Las mediciones de emisión de dióxido de azufre (SO₂) a la atmósfera presentan un valor de 2.100 t/día (toneladas por día), cuyo flujo se dispersa hacia el noroccidente del volcán”.Además, la entidad indicó que no se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información publicada en la plataforma satelital MIROVA.Asimismo, señaló que “los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta naranja”.Según el SGC, mientras se mantenga el estado de alerta naranja es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, pero esto no implica necesariamente que haya retornado a un nivel de actividad estable. “Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, aseguró la entidad.El Servicio Geológico Colombiano continúa recomendando a la comunidad en general no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que, de forma repentina, pueden presentarse emisiones de ceniza o de gases que representan un alto riesgo para las personas.