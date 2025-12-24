Sismo este 24 de diciembre sacudió a algunos colombianos en Navidad

Un sismo registrado en la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, sacudió a algunas regiones del país en plena celebración de la Navidad, generando sorpresa entre los colombianos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.

Según el boletín actualizado de la entidad, el evento sísmico se presentó en el área de influencia del volcán Galeras, una de las zonas con mayor actividad geológica del suroccidente del país. El sismo se localizó a unos 9 kilómetros de Chachagüí, con una profundidad de 11 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido de manera leve a moderada en municipios cercanos y en algunas ciudades del departamento.

Habitantes de Pasto y de poblaciones aledañas reportaron haber sentido un leve remezón, aunque hasta el momento no se han informado daños materiales ni personas afectadas. Las autoridades locales señalaron que se activaron los protocolos de verificación habituales, sin que se evidenciaran emergencias asociadas al movimiento telúrico.



El SGC recordó que este tipo de sismos son frecuentes en regiones con actividad volcánica y tectónica como Nariño, e insistió en la importancia de mantener la calma y estar atentos a la información oficial. Además, reiteró que los datos entregados en los boletines pueden ser actualizados a medida que se consolida el análisis técnico del evento.

El sismo de este 24 de diciembre se suma a otros movimientos de baja magnitud que se han registrado en el país durante 2025, recordando a los colombianos que viven en un territorio sísmicamente activo, incluso en fechas tan simbólicas como la Navidad.

Temblor en Colombia el 24 de diciembre de 2025 fue de 3.0 X: SGC