Blu Radio  / Nación  / Sismo este 24 de diciembre sacudió a algunos colombianos en Navidad

Sismo este 24 de diciembre sacudió a algunos colombianos en Navidad

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este movimiento telúrico en el país. Por el momento no se reportan afectaciones ni lesionados.

