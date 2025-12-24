Este país de Sudamérica es el único que no celebra Navidad por curiosa razón

Cada 24 de diciembre en todo el mundo, millones de personas se reúnen con sus seres queridos para celebrar la noche de Navidad. Una celebración que se ha convertido en una de las más importantes de la humanidad, en especial por su importante carga simbólica a lo largo de la historia.

Sin embargo, existen países que quedan ajenos de esta celebración y uno en Sudamérica ha sido el único que por años ha estado fuera de esta noche especial y su razón tendría un sentido político desde hace mucho tiempo.

Árbol de Navidad Foto: Pexels, referencia

El único país en Sudamérica que no celebra la Navidad

Uruguay es el único país que no ha celebrado la Navidad durante hace décadas, específicamente desde comienzos del Siglo XX. Pero esto no significa que la población no lo haga, sino que el Estado como tal no reconoce la festividad bajo ese nombre, sino festejan el “Día de la Familia”.

Uruguay // Foto: AFP

¿Por qué Uruguay es el único país que no celebra la Navidad?

Sucedió a inicios del Siglo XX, en ese momento bajo las políticas del presidente José Batle y Ordóñez se dio una fuerte separación entre el Estado y la Iglesia en el objetivo de consolidar un país laico, por ende, la Navidad quedó por fuera bajo ese movimiento y su nombre desapareció del calendario uruguayo.



Desde 1919, este país les dio otro sentido a los feriados en el año y tanto Reyes como Navidad cambiaron sus nombres, pasaron a ser el Día de los Niños y el Día de la Familia, respectivamente.

No obstante, esto no ha impedido ni que decoren ni que vivan la Navidad los uruguayos. De la misma manera que lo hacen en todo el mundo, también se reúnen a cenar y abren regalos con los más pequeños de la casa. Pero de manera oficial no existe tal celebración dentro de los parámetros políticos del Estado uruguayo.