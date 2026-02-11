Concejo de Bogotá habilita centro de acopio para damnificados por invierno en Córdoba

El Concejo de Bogotá anunció que habilitará sus instalaciones para que sean centro de acopio, con el fin de recibir ayudas humanitarias destinadas a las víctimas de la ola invernal que afecta al departamento de Córdoba. Quienes dieron a conocer la noticia fueron los integrantes de la mesa directiva para el 2026, tras la petición de varios concejales de convocar a la ciudadanía para brindar apoyo al departamento.

“Vamos a recibir alimentos no perecederos y elementos básicos de aseo. Hay una lista que publicó la Gobernación de Córdoba con otros elementos que también se recibirán. Estamos con ganas de ayudar al departamento de Córdoba, que hoy se encuentra damnificado, y desde aquí, desde Bogotá, lo haremos llegar al departamento para ayudar a esta tierra que tanto lo necesita”, concluyó el presidente del Concejo, Humberto Rafael Amín.

Concejo de Bogotá. Foto: Procuraduría General de la Nación.

A partir del jueves 12 de febrero se habilitarán puntos de recolección en las dos entradas del Concejo, donde se recibirán alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de aseo personal, cobijas, frazadas y elementos de primeros auxilios, entre otros productos incluidos en el listado oficial emitido por la Gobernación de Córdoba. Las ayudas recolectadas serán trasladadas al Centro Nacional de Logística de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de transportarlas hasta las zonas afectadas.