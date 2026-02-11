Alerta en el Valle del Cauca por aparición diurna de murciélagos; analizan si portan rabia

Las autoridades del Valle del Cauca hicieron un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a comportamientos inusuales en los murciélagos que se han registrado en el departamento.

Recomiendan evitar cualquier contacto con estos animales, ya que podrían portar y transmitir el virus de la rabia.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lésmes, advirtió que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse entre animales y de estos a los seres humanos.

“Un murciélago que vuela de día es algo inusual. Si encuentra uno en el piso, no lo toque. Es un animal enfermo. La mayoría de los murciélagos comen fruta y vuelan de noche, aunque hay especies que se alimentan de sangre y pueden transmitir la rabia”, dijo Lésmes.



La funcionaria también hizo un llamado a mantener al día la vacunación contra la rabia en los animales domésticos y a vigilar a los animales de las fincas.

“Estos murciélagos pueden picar a animales como vacas, terneros o caballos, que podrían enfermarse y luego transmitir la rabia a los humanos. Por eso es importante vacunar a los gatos y perros, porque no es posible vacunar a los murciélagos”, señaló la secretaria de Salud.

En el Valle del Cauca no se registran muertes humanas por rabia desde hace cerca de 15 años, gracias a las estrategias de prevención, la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación animal.