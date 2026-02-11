En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta en el Valle del Cauca por aparición diurna de murciélagos; analizan si portan rabia

Alerta en el Valle del Cauca por aparición diurna de murciélagos; analizan si portan rabia

En el departamento no se registran muertes humanas por rabia desde hace cerca de 15 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad