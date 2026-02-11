En firme juicio contra Polo Polo en pleito con Gustavo Bolívar por presunta injuria

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme el juicio contra Miguel Polo Polo por presunta injuria, asimismo, negó varias de las pruebas solicitadas por la defensa del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por presuntas afirmaciones injuriosas contra Gustavo Bolívar relacionadas con los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos.

Polo Polo es investigado por publicaciones realizadas en redes sociales en las que vinculó al hoy funcionario Gustavo Bolívar con la muerte de ambos jóvenes, hechos ocurridos en 2021.

"Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó. Por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, dijo Polo Polo en X.

Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar // Fotos: X @MiguelPoloP y @GustavoBolivar

El alto tribunal resolvió las solicitudes probatorias presentadas por el abogado y descartó, por falta de pertinencia, varios testimonios y documentos que pretendían ser incorporados al expediente.



Uno de los elementos negados fue la incorporación de un video publicado por la un medio de comunicación en la red social X, en el que se hacía una supuesta trazabilidad del “matoneo cibernético” que habría sufrido Felipe Pasos antes de su muerte.

Según la Corte, la defensa no logró demostrar cómo ese material tendría relación directa con los hechos investigados.

“No se logra determinar cómo la existencia de un ‘matoneo cibernético’ contra Felipe Pasos tiene relación con el suicidio de Diego Díaz, sin que el interesado haya propuesto algún otro argumento de pertinencia”, se lee en el fallo

No obstante, la Sala sí aceptó repetir el testimonio de Bruno Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, quien ya había declarado en la etapa de instrucción. La defensa argumentó que cuenta con nuevos artículos de prensa en los que Díaz habría responsabilizado públicamente a Gustavo Bolívar por la muerte de su hijo.

La Corte Suprema de Justicia consideró pertinente esa prueba, pero la limitó estrictamente al contenido de dichos artículos periodísticos y estableció que solo podrán utilizarse máximo seis publicaciones durante el interrogatorio.