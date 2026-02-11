En vivo
Judicial  / En firme juicio contra Polo Polo en pleito con Gustavo Bolívar por presunta injuria

En firme juicio contra Polo Polo en pleito con Gustavo Bolívar por presunta injuria

La Corte Suprema de Justicia negó una petición de nulidad elevada por la defensa de Miguel Polo Polo, también negó unas pruebas que pidió y aceptó otras dentro del proceso.

