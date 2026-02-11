En vivo
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Blu Radio  / Nación  / Jorge Cuervo ya es ministro de Justicia y buscará mediar en la relación de Petro con la fiscal

Jorge Cuervo ya es ministro de Justicia y buscará mediar en la relación de Petro con la fiscal

El ministro también afirmó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría.

