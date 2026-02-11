Arrancan los segundos test de la Fórmula 1 en Baréin

Empezaron los segundos tests de la pretemporada de la Fórmula 1. Esta semana será determinante para todas las escuderías, que inician trabajos con carros nuevos y, en especial, para Williams, que no alcanzó a tener listo su monoplaza en los anteriores ensayos en Barcelona.

El circuito de Sakhir, en Baréin, será el escenario de estas jornadas de prueba. Tal como ocurrió en Barcelona, cada escudería podrá tener un solo carro en pista durante los tres días, lo que significa que habrá un piloto por equipo en cada sesión.



Novedades en la F1

Entre los cambios reglamentarios para 2026 aparece el botón denominado “boost”, ubicado en el volante. Cuando el piloto lo activa, libera la máxima potencia eléctrica disponible, 350 kilovatios, suficiente para intentar un adelantamiento. Al tratarse de energía eléctrica, su gestión dependerá del piloto para evitar que se agote.

Ferrari en la Fórmula 1 Foto: AFP

Otro de los cambios importantes es que los motores serán híbridos: 50 % térmicos y 50 % eléctricos. El piloto de McLaren, Lando Norris, explicó a comienzos de mes que con esta nueva tecnología “la estrategia de la carrera será mucho más complicada”, porque al usar la batería para adelantar en recta o evitar un sobrepaso, el piloto puede “quedarse sin batería al llegar a una curva”.

Los tests toman relevancia precisamente para evaluar estas innovaciones. En la primera jornada, Lando Norris lideró los tiempos, por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. También salió a pista el mexicano Checo Pérez con la onceava escudería, Cadillac.



Las pruebas en Baréin se desarrollarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.