En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Arrancan los segundos test de la Fórmula 1 en Baréin

Arrancan los segundos test de la Fórmula 1 en Baréin

Comenzaron los segundos tests de la pretemporada de la Fórmula 1. Una semana clave para las escuderías que estrenan monoplaza y afinan detalles antes del inicio del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Publicidad