Arrancó la pretemporada de la Fórmula 1 con pruebas iniciales en Barcelona

Empezó la pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Desde este lunes y hasta el próximo miércoles, 28 de enero, las escuderías realizan las primeras pruebas de sus monoplazas. Aunque la pista estará disponible durante cinco días, cada equipo solo podrá rodar durante tres jornadas. Bajo esta condición, algunas escuderías no salieron hoy a pista, como Aston Martin y McLaren, y se espera que lo hagan mañana o el miércoles. No obstante, McLaren presentó hoy su nuevo monoplaza, que será conducido por el británico Lando Norris.

La actividad en pista fue inaugurada por la escudería francesa Alpine, con el argentino Franco Colapinto, y por la alemana Mercedes, con Kimi Antonelli. Posteriormente se unieron Red Bull Racing, con Isack Hadjar, y Audi, con Gabriel Bortoleto. En estas jornadas de pretemporada no se priorizan los tiempos, ya que el objetivo principal es el conocimiento del auto y de la pista.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc con Ferrari de la Fórmula 1 Foto: AFP

Este lunes también debutó la escudería Cadillac, la undécima de la competencia, con Valtteri Bottas. En esta escudería también se inscribe el latinoamericano Checo Pérez, quien hace dos temporadas estuvo en Red Bull, siendo compañero de Max Verstappen.

La gran ausente de esta pretemporada fue la británica Williams, que no pudo unirse al resto de competidoras debido a demoras en la consolidación de su monoplaza.



Esta temporada de la Fórmula 1 presenta importantes cambios, ya que entran en vigor nuevas reglas que modifican la competencia. Entre las más destacadas están el uso del alerón según criterio del piloto, motores con componente eléctrico, combustible 100 % sostenible, monoplazas más pequeños y ligeros, y un nuevo límite presupuestario de 215 millones de dólares, cuando antes era de 135 millones.

Dentro de las novedades también se encuentra que Honda ya no motorizará a Red Bull, sino que lo hará exclusivamente con Aston Martin, mientras que Red Bull fabricará su propio motor en alianza con la estadounidense Ford.