Wadith Manzur y Karen Manrique, a la cárcel por escándalo de corrupción en la UNGRD

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique, vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión, tomada en sesión extraordinaria, implica la acusación formal por el delito de cohecho impropio. Según la investigación, los congresistas habrían comprometido su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de dádivas. El alto tribunal también llamó a juicio a otros cuatro legisladores y exlegisladores implicados en la red de sobornos.

UNGRD Foto: suministrada

El proceso judicial detalla que, durante el segundo semestre de 2023, los procesados habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.

En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, señaló la Sala. Las pruebas recaudadas permitieron documentar encuentros donde se definieron los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los legisladores.



Mientras Wadith Manzur, quien fue el senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del 8 marzo, y Karen Manrique enfrentarán el proceso privados de la libertad, otros involucrados seguirán vinculados sin medida restrictiva. Se trata de Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.