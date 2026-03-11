A juicio exsecretaria de la UNGRD por presuntas irregularidades en contrato de más de 2.000 millones

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ana María Castaño, por presuntas irregularidades en un proceso contractual relacionado con la adquisición de elementos de identificación para colaboradores de la entidad.

De acuerdo con la Procuraduría, los hechos ocurrieron en 2023 cuando la entonces funcionaria, quien además se desempeñaba como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, habría avalado el pago de más de 2.000 millones de pesos por el suministro de estos elementos.

UNGRD Foto: suministrada

Según el Ministerio Público, un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales advirtió posibles sobrecostos en la contratación, situación que habría sido pasada por alto por la exfuncionaria durante la administración de Olmedo López.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación calificó de manera provisional la conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima, al considerar que se habría desconocido el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal.