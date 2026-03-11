Abogada rompe en llanto en plena audiencia al narrar crimen contra hermanas Hernández en Malambo

La audiencia de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada, alias ‘Tata’, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheridan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17 años, se reanudó este martes 10 de marzo en medio de revelaciones que siguen generando conmoción.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso nuevos elementos que apuntan a la presunta participación del procesado en el crimen ocurrido tras la desaparición de las adolescentes.

Según el ente acusador, las menores habrían sido asesinadas el 18 de febrero, apenas un día después de que se reportara su desaparición. Pese a ello, los presuntos responsables habrían mantenido durante casi una semana un contacto engañoso con la familia, simulando que las jóvenes seguían con vida con el fin de exigir dinero por una supuesta liberación.

Pista clave del asesinato de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Barranquilla: "50 millones"

De acuerdo con la investigación, los mensajes enviados a la madre de las víctimas solicitaban pagos que iban desde 5 hasta 50 millones de pesos.



Durante la audiencia, la representante de la Defensoría del Pueblo que acompaña a la familia rompió en llanto al describir la gravedad de los hechos, señalando que el caso estaría marcado por una desaparición forzada, el posterior hallazgo de los cuerpos en una fosa común y graves actos de violencia contra las menores.

"Esto es un dolor, su señoría. Esta pérdida se agrava por el horror de la circunstancia: una desaparición, un entierro en una fosa, y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores. No puedo dejar de hablar de la víctima porque represento los intereses de la víctima y esto es un impacto para esos padres", aseguró entre lágrimas.

Por su parte, la defensa de alias ‘Tata’, encabezada por el abogado Juan José Roldán, solicitó que su cliente sea dejado en libertad o que se le otorgue detención domiciliaria.

Publicidad

El jurista argumentó que no se configuraría el delito de secuestro, debido a que, según la propia investigación, las víctimas ya habrían fallecido cuando se enviaron los mensajes extorsivos. Tras escuchar a las partes y revisar las pruebas presentadas, entre ellas chats y declaraciones de otros implicados, el juez de control de garantías anunció que la decisión sobre la medida de aseguramiento se conocerá el martes 17 de marzo a las 8:00 de la mañana.