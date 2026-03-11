En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Abogada rompe en llanto en plena audiencia al narrar crimen contra hermanas Hernández en Malambo

Abogada rompe en llanto en plena audiencia al narrar crimen contra hermanas Hernández en Malambo

La defensa de alias ‘Tata’, señalado asesino de las menores Hernández, solicitó que su cliente sea dejado en libertad o que se le otorgue detención domiciliaria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad