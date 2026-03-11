Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de los resultados lo han convertido en una alternativa popular para quienes prueban suerte con números de la suerte o combinaciones personales.



Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este miércoles 11 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rapidez con la que se conocen los resultados.

El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y en los puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a diferentes estrategias de juego. Cada opción tiene probabilidades distintas y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador decida si apostar por premios más altos o por opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.



Documentos básicos

Para realizar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:

