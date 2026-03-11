Las diferencias que sí o sí debe conocer entre una bicicleta y moto eléctrica: SOAT, licencia y más

En los últimos años, los vehículos eléctricos se han convertido en una opción cada vez más común para movilizarse en las ciudades. Entre las opciones más populares están la bicicleta eléctrica y la moto eléctrica, dos medios de transporte que comparten la ventaja de no usar gasolina, pero que tienen diferencias fundamentales en su funcionamiento, velocidad y regulaciones.

Aunque los dos funcionan con electricidad, presentan diferencias claras en su estructura, en la manera en que se utilizan a diario y en las normas que regulan su circulación. Sus particularidades han llevado a que las personas y las autoridades desarrollen distintas percepciones sobre su uso, lo que también se refleja en regulaciones de movilidad en cada ciudad.



Principales diferencias entre una bicicleta eléctrica y una moto eléctrica

La bicicleta eléctrica combina el pedaleo tradicional con un motor que brinda asistencia al conductor. Este apoyo le permite recorrer distancias más largas con menos esfuerzo y suele estar limitado a velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora. Sin embargo, en muchos casos se logra considerar una extensión de la bicicleta convencional y su uso suele estar permitido en las ciclorrutas y vías destinadas a los ciclistas.

En cambio, la moto eléctrica, funciona de forma más similar a una motocicleta tradicional. Su motor tiene mayor potencia, lo que le permite alcanzar velocidades más altas y recorrer trayectos más largos en menos tiempo. Debido a estas características, generalmente requiere cumplir con normas similares a las de una moto de combustión, como matrícula, licencia de conducción y un seguro obligatorio.



Potencia del motor y funcionamiento

Otra diferencia importante está en las características técnicas de cada vehículo. De acuerdo con lineamientos del Ministerio de Transporte, una bicicleta eléctrica suele contar con un motor de asistencia cuya potencia no supera aproximadamente los 350 vatios y que funciona mientras el usuario pedalea. Cuando la velocidad alcanza cerca de 25 kilómetros por hora, el sistema de asistencia deja de impulsar el vehículo.

En el caso de las motos eléctricas, su funcionamiento es diferente. Estos vehículos utilizan motores de mayor potencia y operan mediante un acelerador, sin necesidad de pedaleo. Esto les permite alcanzar velocidades más altas y tener un desempeño similar al de una motocicleta convencional.



Requisitos legales para circular

Las diferencias técnicas también determinan las normas que se deben cumplir para circular. Cuando un vehículo eléctrico mantiene características similares a las de una bicicleta como pedaleo asistido y velocidad limitada generalmente no exige documentos como licencia de conducción, matrícula o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



Por el contrario, cuando el vehículo eléctrico supera esos límites de potencia o funciona completamente con acelerador, pasa a ser considerado un ciclomotor o motocicleta. En estos casos sí es obligatorio cumplir con requisitos legales como registro del vehículo, licencia de conducción, uso de casco y el SOAT, además de respetar las normas de tránsito establecidas para las motocicletas.

Hay tipos de vehículos que no están permitidos en las ciclorrutas. Foto: MovilidadBog

Uso cotidiano en la ciudad

Otra diferencia importante está en el uso cotidiano. La bicicleta eléctrica suele ser una opción práctica para trayectos cortos o medianos dentro de la ciudad, especialmente en zonas con tráfico intenso o con infraestructura para ciclistas. Además, su mantenimiento suele ser más sencillo y económico.

Las motos eléctricas, por su parte, pueden ofrecer mayor autonomía y velocidad, lo que las convierte en una alternativa atractiva para quienes necesitan recorrer distancias más largas o incluso desplazarse con mayor rapidez. Sin embargo, su costo inicial suele ser más alto y su regulación es más estricta.