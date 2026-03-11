En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Las diferencias que sí o sí debe conocer entre una bicicleta y moto eléctrica: SOAT, licencia y más

Las diferencias que sí o sí debe conocer entre una bicicleta y moto eléctrica: SOAT, licencia y más

A pesar de que las bicicletas y las motos eléctricas funcionan con energía eléctrica, existen diferencias entre ellas en términos de velocidad, requisitos para circular y reglamentaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad