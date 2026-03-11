En vivo
Envían a centro de menores a joven que habría asesinado a una adolescente de un disparo en Atlántico

Envían a centro de menores a joven que habría asesinado a una adolescente de un disparo en Atlántico

El crimen tiene también como sospechoso a Juan David Taboada Olivera, alias 'Tata', por quien las autoridades pidieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

