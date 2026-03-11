Envían a centro de menores a joven que habría asesinado a una adolescente de un disparo en Atlántico

En el Centro para Adolescentes El Oasis, en Barranquilla, ya se encuentra alias Mono, el menor de 17 años que recibió una medida de internamiento preventiva por parte de la Fiscalía General de la Nación luego de estar presuntamente involucrado en el crimen contra las hermanas Sheridan Sofía (14) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17), enterradas en una zona enmontada del municipio de Malambo, Atlántico.

Este joven, según relató la Fiscalía en las audiencias realizadas, aceptó desde una clínica en la capital del Atlántico haberle disparado a Sheridan Sofía tras descubrir mensajes en los que aparentemente iba a entregar a uno de sus amigos a miembros de Los Costeños. Además, sería quien protagoniza el video en el que le disparan a la niña mencionada.

Hay que mencionar que alias Mono ya había estado en este centro de atención especializada, sin embargo se fugó del mismo en 2024.

El crimen tiene también como sospechoso a Juan David Taboada Olivera, alias 'Tata', por quien las autoridades pidieron medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.



“Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero. Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría. Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas. Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte”, se menciona en un comunicado.

“En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados”, agregaron.