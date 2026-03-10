Cae alias ‘Ramiro’ en bombardeo en Antioquia:10 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 10 de marzo de 2026:
- En un bombardeo contra disidencias de las Farc en Antioquia fue abatido alias ‘Ramiro’.
- En Colombia comienzan a definirse las fórmulas vicepresidenciales.
- El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el primer brote de gripe aviar en Colombia.
- La Defensoría del Pueblo defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto con el que el Gobierno fijó en 23,7 % el aumento del salario mínimo.
Escuche el programa completo aquí: