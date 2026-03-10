Cae alias ‘Ramiro’ en bombardeo en Antioquia:10 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 10 de marzo de 2026:



En un bombardeo contra disidencias de las Farc en Antioquia fue abatido alias ‘Ramiro’.

En Colombia comienzan a definirse las fórmulas vicepresidenciales.

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el primer brote de gripe aviar en Colombia.

La Defensoría del Pueblo defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto con el que el Gobierno fijó en 23,7 % el aumento del salario mínimo.

