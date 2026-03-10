En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A prisión excandidato al Senado y cuatro expolicías por red de contrabando ligada a 'Papá Pitufo'

A prisión excandidato al Senado y cuatro expolicías por red de contrabando ligada a 'Papá Pitufo'

Durante las diligencias judiciales, ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro
Excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro
Foto: captura de video de Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad