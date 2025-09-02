Publicidad
Harold Barragán, séptimo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Foto: suministrada
Judicial
Magnicidio de Miguel Uribe fue planeado en un grupo de WhatsApp llamado ‘plata o plomo’
Por el magnicidio de Miguel Uribe ya van 7 personas judicializadas, entre ellos, Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', quien según la Fiscalía coordinó acciones antes y después del atentado el 7 de junio.
