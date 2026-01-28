Aplazan acusación contra implicados en muerte de Jaime Moreno por negociación de preacuerdo

La audiencia de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, procesados por la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, fue aplazada luego de que la defensa de los imputados informara que se encuentran finalizando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Durante la diligencia, la defensa de Suárez Ortiz solicitó la suspensión de la audiencia, al señalar que su representado está dispuesto a aceptar responsabilidad penal como parte de una negociación con el ente acusador, con el fin de acceder a una rebaja en la pena.

Al resolver la solicitud, la juez del caso dejó claro que la suspensión no obedece a una falla institucional, sino exclusivamente a la petición de la defensa. En audiencia precisó que, dadas las explicaciones entregadas, “se entiende este estado judicial, la socialización que debe realizarse”, y recalcó que los términos del proceso quedan en cabeza de los procesados y sus abogados. Según explicó, la suspensión “no es con ocasión a que el Estado no pueda llevar a cabo las diligencias, sino con ocasión a la solicitud presentada por parte de la defensa”, advirtiendo además que “los términos, señores procesados, estarán a cargo de ustedes y de los defensores”.

Videos captaron la terrible agresión contra el estudiante. Foto: Redes sociales

La juez también enfatizó que, aunque los preacuerdos son una negociación directa entre la Fiscalía y las defensas, resulta indispensable garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas, pues “es importante escuchar a las víctimas y sus representantes” antes de otorgar un eventual aval judicial.



La diligencia fue reprogramada para el 18 de febrero, fecha en la que el despacho deberá avalar o negar el preacuerdo, del cual aún no se ha conocido el monto específico de la rebaja de pena.

Desde el año pasado, uno de los abogados defensores de Suárez Ortiz, Moisés Carreño, había anticipado la posibilidad de acudir a esta figura procesal. En su momento, explicó que un preacuerdo permitiría un escenario distinto al del juicio ordinario, en el que “las partes buscan un punto medio que satisfaga a todos sin convertir el proceso penal en un instrumento de venganza”, con miras a garantizar verdad, justicia, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición.

En el escrito de acusación ya radicado, el ente acusador señaló que los acontecimientos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, luego de una discusión que, al parecer, se inició al interior de la discoteca Before Club. De acuerdo con el documento, tras ese altercado los procesados decidieron “tomar justicia por mano propia” y abordaron nuevamente a la víctima cuando se encontraba sola, en una vía pública y en horas de la madrugada.

El escrito sostiene que Suárez Ortiz y González Castro actuaron de común acuerdo y bajo la influencia de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, a quien la Fiscalía atribuye un rol determinador, al señalar que “Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, determinados por Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, quien de manera insistente les indicaba que debía darle golpes y acabarlo”.

Según la acusación, durante el primer ataque Juan Carlos Suárez Ortiz golpeó a la víctima y la hizo caer al suelo. Aunque Jaime Moreno logró incorporarse, la agresión no cesó. En ese momento, Ricardo Rafael González Castro le propinó “una patada por la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo en estado de indefensión, sin poderse levantar nuevamente”, tras lo cual ambos continuaron golpeándolo.