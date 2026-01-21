En vivo
Caso Jaime Esteban Moreno: a juicio Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio agravado

Caso Jaime Esteban Moreno: a juicio Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio agravado

La Fiscalía presentó el escrito de acusación en el que detallas las pruebas y entrevistas con las que acusa a los dos hombres del delito de homicidio al haber golpeado con extrema violencia al joven estudiante de la Universidad de los Andes.

Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá
Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá
Foto: Noticias Caracol
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

