Caso Jaime Esteban Moreno: a juicio Juan Carlos Suárez y Ricardo González por homicidio agravado

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación por homicidio agravado contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Ambos son señalados como presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven que fue brutalmente agredido en la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de salir de una fiesta en la discoteca Before Club, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Fiscalía, como se expuso en las audiencias previas de ambos acusados, los hechos ocurrieron hacia las 3:25 de la mañana, en vía pública, cuando la víctima se desplazaba en compañía de otra persona tras haber salido del establecimiento Before Club, ubicado en la calle 64. Según el ente acusador, en ese momento los hoy procesados se acercaron a Moreno Jaramillo y se produjo una primera agresión.

El escrito detalla que Juan Carlos Suárez le propinó un golpe en la nuca a la víctima, lo que provocó su caída al suelo. La agresión fue interrumpida inicialmente por la intervención de un amigo de Moreno Jaramillo. Sin embargo, minutos después, la situación escaló de manera fatal.

En el documento, la Fiscalía también se remitió a los instantes siguientes en los que los dos acusados abordaron nuevamente a la víctima en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15. Según la acusación, ambos actuaron de común acuerdo y con plena conciencia de sus actos.



Cuando Jaime Esteban habría intentado levantarse del piso, sería Ricardo González quien le propinó una patada por la espalda, dejándolo en total estado de indefensión.

El texto judicial detalla que, aprovechando esa condición, los dos hombres continuaron golpeándolo, dirigiendo principalmente patadas a la cabeza y el tórax, incluso cuando el joven de 20 años presentaba sangrado abundante en su rostro.

Como consecuencia directa de la golpiza, Moreno Jaramillo sufrió múltiples fracturas en el cráneo, lesiones que desencadenaron su muerte ese mismo día, según el dictamen de Medicina Legal, que estableció como causa del fallecimiento un trauma craneoencefálico contundente cerrado, con manera de muerte violenta tipo homicidio.

La Fiscalía concluyó que los acusados actuaron con dolo, es decir, con la intención consciente de causar la muerte, al dirigir reiteradamente los golpes a una zona vital del cuerpo humano como la cabeza y hacerlo cuando la víctima se encontraba en total indefensión.

Por estos hechos, Suárez y González son señalados como coautores del delito de homicidio, agravado por la circunstancia de haber colocado a la víctima en situación de indefensión

La acusación de la Fiscalía alega circunstancias de mayor punibilidad, como aprovechar las condiciones de tiempo, modo y lugar para dificultar la defensa de la víctima y obrar en coparticipación criminal. Delito por el que los dos hombres se enfrentarían a penas entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años de cárcel.

Cabe recordar que durante las audiencias de imputación tanto Juan Carlos Suárez como Ricardo González no aceptaron los cargos. Ahora el caso avanza a la etapa de juicio, donde será un juez penal quien determine la responsabilidad de ambos en la muerte de Jaime Esteban Moreno.

La Fiscalía sustentó su acusación en múltiples elementos materiales probatorios, entre ellos testimonios de testigos presenciales, videos captados por celulares y cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, informes del CTI, dictámenes forenses y registros médicos de la atención de urgencias que recibió Jaime Esteban Moreno antes de fallecer.

Con la presentación formal del escrito de acusación, el caso avanza ahora hacia la etapa de juicio, donde será un juez penal quien determine la responsabilidad de los procesados en este homicidio ocurrido. Esta audiencia tendrá lugar la próxima semana en el Juzgado 45 del circuito de Bogotá.