Lo que debe saber antes de ver la segunda temporada de 'One Piece' en Netflix

Este 10 de marzo, Netflix estrenó la segunda temporada de 'One Piece', la serie live action la obra de Eiichirō Oda, una de las más vendidas y premiadas de la historia de Japón, incluso, superando a grandes conocidos como Pokemón, Dragon Ball y Naruto.



Lo que debe saber antes de ver la segunda temporada

En la primera temporada se mostró el primer arco de esta historia en donde Monkey D. Luffy, el personaje principal e interpretado por Iñaki Gody, salió al mar en búsqueda del tesoro más grande de los piratas: el One Piece. Allí, sumó sus primeros tripultantes: Roronoa Zoro, Nami, Sanji y Usoop, que son los primeros de nueve compañeros que se suman en todo este recorrido.

Enfrentó a sus primeros villanos y puso a prueba el poder de la 'Hito Hito no Mi: Modelo Nika' (en español la fruta Gomu Gomu), que convirtió su cuerpo en goma y con poderes de gran elasticidad. Además, que preparó al equipo para viajar al Grand Line, el mar en donde habitan los guerreros más fuertes y los emperadores del mar, que, hasta ahora, no han hecho la aparición en esta serie.

En esta segunda temporada, llegará al Grand Line en donde enfrentará a Baroque Works, una peligrosa organización criminal liderada por Crocodile, uno de los Shichibukai (aliado del Gobierno Mundial), que traiciona su poder para tener más fuerza en el mar y en donde conocerá a Miss All Sunday, conocida como la niña demonio o Nico Robin, que será una personaje esencial en la historia de Luffy. Pero antes conocerá a Chopper, un reno que habla.

One Piece // Foto: Netflix

La nueva temporada de One Piece

La nueva temporada llegó este 10 de marzo y constará de ocho episodios con una duración entre los 54 y 66 minutos. Todo fue supervisado por el creador de la obra y, hasta ahora, ha recibido críticas positivas por parte de los fans.

