Anuncian sanciones para los conductores que fueron grabados cometiendo imprudencias en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció sanciones para varios conductores que fueron grabados cometiendo infracciones de tránsito y movimientos imprudentes, como invadir andenes o bloquear pasos peatonales.

Uno de los casos más comentados muestra a una camioneta Toyota blanca que circulaba a alta velocidad y se subió al andén en una zona residencial poniendo en riesgo a menores que estaban abordando una ruta escolar.

Este hecho ocurrió en la carrera 11a con calle 192 en el barrio Tibabita, norte de la ciudad. En otro video se observa un automóvil tipo Nissan detenido sobre un paso peatonal mientras varias personas intentaban cruzar la calle.

A la lista publicada por el alcalde Galán se suma el de otra camioneta Ford negra desplazándose a alta velocidad por el carril exclusivo de Transmilenio en la autopista Norte a la altura de la calle 127, sentido Sur-Norte.



Este también ya fue identificado y citado por la Secretaría de Movilidad. https://t.co/SqxiAipJc5 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 10, 2026

Tras conocer los videos, las autoridades de movilidad iniciaron un proceso para identificar a los responsables y con la ayuda de las placas de los vehículos, se logró ubicar a los propietarios y citarlos para que respondan por las infracciones cometidas y se determinarán las sanciones correspondientes según la normativa vigente.

El alcalde destacó la importancia de la denuncia ciudadana pues este tipo de videos que son grabados por peatones o conductores y que en muchos casos no se registran en las cámaras oficiales, se pueden usar como pruebas para los procesos sancionatorios y actuar con mayor rapidez.