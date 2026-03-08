Galán pide respetar resultados de la jornada: “Si hay irregularidades, que se denuncien”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ejerció su derecho al voto durante la jornada electoral y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la ciudadanía: defender la democracia, participar masivamente en las urnas y respetar los resultados del proceso electoral.

En declaraciones a los medios tras votar, el mandatario capitalino resaltó especialmente el papel histórico que han tenido las mujeres en la construcción de la democracia en Colombia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Según dijo, su aporte ha sido fundamental para consolidar un sistema político que permita resolver las diferencias de manera pacífica.

“Muchas mujeres han sido clave para que la democracia en Colombia exista. Votemos en homenaje a ellas todos masivamente”, afirmó Galán, invitando a los ciudadanos a acudir a las urnas como un reconocimiento al esfuerzo de generaciones que lucharon por fortalecer la participación política.

El alcalde también hizo un llamado enfático a la responsabilidad de los líderes políticos frente a los resultados electorales. Recordó que quienes han sido elegidos a través de este sistema tienen el deber de respetarlo y defender su legitimidad. “Quienes hemos sido elegidos particularmente por este sistema estamos llamados a respetarlo”, señaló.



Galán explicó que, aunque pueden presentarse inconformidades o cuestionamientos, estos deben tramitarse a través de los canales institucionales establecidos. En su opinión, el debate democrático no debe llevar a deslegitimar el sistema electoral en su conjunto.

“Si hay irregularidades, que se denuncien y que los canales institucionales sean los que investiguen y determinen. Pero no llamemos a desconocer resultados, no deslegitimemos el sistema electoral”, expresó el mandatario. Añadió que la democracia implica aceptar la decisión mayoritaria, incluso cuando esta no favorece a determinados sectores políticos. “Tenemos que aprender que esa es la democracia: respetar lo que decida la ciudadanía, nos favorezca o no”, sostuvo.

En materia de seguridad durante la jornada electoral, el alcalde aseguró que la ciudad se mantiene bajo monitoreo permanente de las autoridades y que, hasta el momento, no existen alertas que pongan en riesgo el desarrollo del proceso.

Publicidad

Galán explicó que ha estado en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército para garantizar tranquilidad durante las votaciones. “Acabo de hablar hace cinco minutos con el general Cristancho y me manifestó que en términos de seguridad del proceso no hay ningún riesgo en este momento”, indicó.

El mandatario también señaló que la administración distrital continuará vigilando minuto a minuto el desarrollo de la jornada para asegurar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad.

Finalmente, el alcalde reiteró que el éxito de una democracia depende de la participación y del respeto por las reglas del juego. En ese sentido, insistió en que el país debe preservar el sistema electoral como el mecanismo pacífico para resolver los conflictos políticos y sociales. “De ese sistema dependemos para resolver nuestras diferencias como sociedad de manera pacífica”, concluyó.