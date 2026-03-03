Cuarto día de guerra en Irán: última hora, noticias y videos EN VIVO

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.
"Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz.
Shamdasani recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, "pueden equivaler a crímenes de guerra", aunque señaló que todavía no se tienen informaciones completas sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esa conclusión.