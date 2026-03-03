En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cuarto día de guerra en Irán: última hora, noticias y videos EN VIVO
EN VIVO

Cuarto día de guerra en Irán: última hora, noticias y videos EN VIVO

El cuarto día de guerra en Irán comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hizbulá anunciara el envío de drones.

Por: Redacción BLU Radio 
|
Ataque de Irán.
Ataque de Irán.
Foto: AFP

Hasta primera hora del martes, en la guerra en Irán se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una oleada de ataques contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, alardeó en la madrugada del martes de que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y de que las reservas de municiones nunca han sido más altas.

La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA situó este martes las víctimas mortales en 742, además de 971 heridos.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 3 de mar, 2026
REFRESCAR
  • 06:05 a. m.
    ONU exige una investigación del ataque a la escuela de Minab, un posible crimen de guerra

    El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

    "Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador" de los últimos días, añadió este martes la portavoz.

    Shamdasani recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los indiscriminados, "pueden equivaler a crímenes de guerra", aunque señaló que todavía no se tienen informaciones completas sobre el ataque en Minab como para poder llegar a esa conclusión.

  • 05:54 a. m.
    Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre

    Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.

    El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

  • 05:47 a. m.
    Ejército israelí dice haber golpeado la presidencia y el consejo de seguridad en Teherán

    El Ejército israelí informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando "decenas de municiones" contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

    "Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", afirma un comunicado castrense sobre el ataque.

  • 05:46 a. m.
    Suben muertos a casi 800, según la Media Luna Roja

    La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

    Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.

    Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.

