Cuarto día de guerra en Irán: última hora, noticias y videos EN VIVO

Hasta primera hora del martes, en la guerra en Irán se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una oleada de ataques contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, alardeó en la madrugada del martes de que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y de que las reservas de municiones nunca han sido más altas.

La Media Luna Roja iraní informó el lunes de que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos HRANA situó este martes las víctimas mortales en 742, además de 971 heridos.