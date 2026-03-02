Presidente Petro descarta posible amenaza en Hidroituango; mandatarios antioqueños lo cuestionaron

Duras críticas de mandatarios antioqueños al presidente Gustavo Petro por posible atentado con dron en Hidroituango. Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón cuestionario a Gustavo Petro frente a afirmaciones como que no hay ninguna evidencia de un atentado en la central de generación de energía

Cruces de versiones con el Ejército Nacional no han sido las únicas situaciones derivadas del posible atentado que pudieron cometer en la central Hidroituango contra autoridades y medios de comunicación el frente 36 de las disidencias de las Farc a partir de drones.

Los presuntos riesgos de seguridad en esa zona del Norte de Antioquia fueron el combustible para un nuevo cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro con el alcalde Federico Gutierrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

Todo se originó por un mensaje en X del jefe de Estado asegurando que “no hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango” y que “no sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión”.



El pronunciamiento de Petro generó una vehemente respuesta por parte de los mandatarios antioqueños que una vez más señalaron la complicidad en el trato que el Gobierno nacional ha dado al grupo armado comandado por alias ‘Calarcá’.

“No es la primera vez que desestima alertas graves. Y Colombia sabe cómo han terminado esas historias”, aseguró Gutiérrez recordando también lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay. Ya su malestar con el Gobierno nacional lo había expresado horas antes el mismo alcalde.

"A Petro no se le da nada, y sus amigos de las FARC nos asesinan al gobernador y a mí. Es más, se quita un problema de encima. La actitud del Gobierno es una actitud de desprecio frente a quien hemos sido elegidos democráticamente, que hemos recibido directamente amenazas de estos grupos terroristas, que lo único que reciben esos grupos de parte del gobierno son beneficios", continuó el alcalde de Medellín.

Al tiempo que el mandatario de la capital antioqueña exigió garantías de seguridad para quienes son oposición al gobierno Petro, el gobernador Rendón cuestionó el tono usado por Gustavo Petro para desestimar alertas reales como también lo sostuvo en las declaraciones entregadas sobre la información con la que contaban para cancelar la visita.

"La verdad pelea sola, porque esto no es fruto de nuestra imaginación, porque es la misma Fuerza Pública, no sólo quien nos da la alerta, sino quien además nos recomienda no asistir al evento", dijo por su parte el mandatario seccional.

A las reacciones de ambos mandatarios se sumaron otras figuras políticas del país, quienes expresaron su solidaridad con los dirigentes antioqueños.

“Es urgente que el Gobierno Nacional retome el control en todo el territorio nacional y que este tipo de información y amenazas se tomen con la seriedad que la dolorosa historia de nuestro país nos recuerda”, expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

De igual manera, el expresidente Álvaro Uribe sugirió la necesidad de pedir ayuda internacional para abordar las problemáticas de seguridad en el país: “Que los amigos del terrorismo se rasguen las vestiduras gritando soberanía y que nosotros defendamos la mayor expresión soberana que es la seguridad de los ciudadanos”, afirmó en su cuenta de X.